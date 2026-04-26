Пять человек пострадали из-за атаки БПЛА в Вологодской области
Пять человек получили химические ожоги и были госпитализированы в результате повреждения трубопровода с серной кислотой при атаке БПЛА.
Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
Инцидент произошёл на территории азотного комплекса «Аммиак-3» акционерного общества «Апатит».
Филимонов пояснил, что беспилотник повредил магистраль высокого давления, однако возгорания на промышленном объекте не последовало.
По его словам, специалисты оперативно провели необходимые замеры воздуха и не выявили превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ, а все пострадавшие доставлены в областную больницу №3.
Ранее один мирный житель погиб и ещё трое получили ранения в результате массированной атаки украинских беспилотников на Севастополь.