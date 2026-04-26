Названа причина падения обороноспособности ВСУ у Богуславки
Военный эксперт Андрей Марочко в разговоре с Вооруженных сил Украины (ВСУ) падает обороноспособность у Богуславки Харьковской области.
По словам Марочко, у украинцев очень серьезные проблемы со снабжением.
«Естественно, при нарушении логистики обороноспособность украинских боевиков тает. Сейчас эту проблему решают в очень спешном порядке», — заявил эксперт.
