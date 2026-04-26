Ситников: беспилотная опасность объявлена в Костромской области

Режим беспилотной опасности объявлен на территории Костромской области. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Ситников в своем Telegram-канале.

Ситников напомнил местным жителям, что снимать работу средств ПВО нельзя, и тем более распространять такие кадры в социальных сетях. Прошлой ночью в Екатеринбурге беспилотник врезался в жилой дом в центре города. Повреждены квартиры, эвакуированы около 50 человек, за медицинской помощью обратились шестеро.

Среди пострадавших — нет пациентов в тяжелом состоянии. Основной причиной обращений стало отравление продуктами горения. Позже полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога заявил, что уральские регионы стали доступны для ударов беспилотников вооруженных сил Украины.