Пушилин: появление "зеленки" на фронте идет на пользу как ВС России, так и ВСУ

Сезонное появление листвы на линии боевого соприкосновения приносит выгоду обеим сторонам конфликта. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью ТАСС.

«Это [появление листвы] имеет двоякое значение как для нас, соответственно, так и для противника», — отметил политик.

По его словам, для противника растения служат естественным укрытием, а для российских подразделений дают возможность более скрытно продвигаться, шаг за шагом, на своей территории.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов высказал мнение, что с появлением листвы на деревьях темпы наступления российской армии в зоне СВО могут вырасти.

Пушилин раскрыл, сколько процентов Донбасса контролируют ВСУ

Он подчеркнул, что украинская сторона получила некоторый выигрыш благодаря использованию дронов и их развитию, а также изменениям в подходах к производству. По словам Кнутова, российские силы «быстро догоняют» противника, и озеленение способно снизить ценность этих преимуществ для ВСУ.