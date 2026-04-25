Пушилин: появление "зеленки" на фронте идет на пользу как ВС России, так и ВСУ

В ДНР заявили о пользе появившейся листвы для обеих сторон конфликта
Сезонное появление листвы на линии боевого соприкосновения приносит выгоду обеим сторонам конфликта. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью ТАСС.
«Это [появление листвы] имеет двоякое значение как для нас, соответственно, так и для противника», — отметил политик.
По его словам, для противника растения служат естественным укрытием, а для российских подразделений дают возможность более скрытно продвигаться, шаг за шагом, на своей территории.
До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов высказал мнение, что с появлением листвы на деревьях темпы наступления российской армии в зоне СВО могут вырасти.
Он подчеркнул, что украинская сторона получила некоторый выигрыш благодаря использованию дронов и их развитию, а также изменениям в подходах к производству. По словам Кнутова, российские силы «быстро догоняют» противника, и озеленение способно снизить ценность этих преимуществ для ВСУ.