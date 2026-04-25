Во Франции назвали ключевое военное направление для страны

Космос является ключевым военным направлением для Франции. Об этом заявил начальник штаба Воздушно-космических сил (ВКС) республики Жером Белланже в интервью изданию Le Journal du Dimanche.

«Космос представляет собой ключевое военное направление, что объясняет, почему Франция выделяет на него более 10 миллиардов евро согласно закону о военном планировании на 2024-2030 годы», — назвал Белланже.

По его словам, любая современная война начинается в космосе. В частности, Белланже имел в виду данные спутниковой разведки.

11 января еврокомиссар по вопросам обороны и космосу Андрюс Кубилюс заявил, что Евросоюзу необходимо создать собственные вооруженные силы, численность которых составит как минимум 100 тысяч человек. Они должны заменить контингент США, который Вашингтон намеревается вывести из Европы.