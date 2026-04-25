Силы ПВО сбили три воздушные цели при отражении атаки на Севастополь

Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили удар украинских войск, уничтожив несколько вражеских объектов в районе мысов Фиолент и Херсонес.

Подразделения Вооруженных сил России продолжают работу по защите города от атак противника, передает канал губернатора Михаила Развожаева в Max.

В перехвате задействованы расчеты ПВО и мобильные огневые группы. Предварительные данные указывают на уничтожение трех целей у Северной стороны и прибрежных мысов.

Глава региона Михаил Развожаев обратился к местным жителям.

«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», – подчеркнул губернатор.

По данным спасательных служб, гражданская инфраструктура не получила повреждений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские военные отразили три воздушные атаки на Севастополь. Силы противовоздушной обороны нейтрализовали три объекта в районе Северной стороны города.

Ранее подразделения ПВО совместно с Черноморским флотом уничтожили три цели около мыса Херсонес.