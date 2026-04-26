Силы ПВО сбили три воздушные цели при отражении атаки на Севастополь

В Севастополе силы ПВО и мобильные группы отражают очередную воздушную атаку, сбив четыре цели в районе Северной стороны.

В Севастополе военные вновь отражают атаку ВСУ, о чем сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. По его словам, силы ПВО и мобильные огневые группы задействованы для отражения угрозы.

Развожаев отметил, что по предварительным данным были сбиты четыре воздушные цели в районе Северной стороны города.

Глава региона также подчеркнул, что все системы оповещения и реагирования функционируют в штатном режиме.

По сведениям спасательной службы Севастополя, в результате атаки никаких повреждений гражданских объектов в городе не зафиксировано.

Власти продолжают мониторинг ситуации и просят жителей сохранять спокойствие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Севастополе в результате массированной атаки ВСУ силы ПВО и флота сбили 43 беспилотника, есть погибший и трое пострадавших.

В ходе отражения атаки осколками дронов были ранены молодой мужчина и женщина, находившиеся в разных районах города.