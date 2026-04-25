Нетаньяху приказал ЦАХАЛ нанести мощные удары по объектам в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил ЦАХАЛ "нанести мощные удары по целям "Хезболлы" в Ливане, говорится в кратком заявлении его канцелярии.

Это произошло после того, как Хезболла в субботу запустила ракеты и беспилотники со взрывными устройствами по северу Израиля и войскам ЦАХАЛ, размещенным на юге Ливана, сообщает The Times of Israel.

ЦАХАЛ заявил об уничтожении 15 членов "Хезболлы" в Ливане

"Хезболла" совершает несколько атак в день на израильские силы, размещенные на юге Ливана в условиях прекращения огня, заявляя, что реагирует на предполагаемые нарушения израильскими военными условия перемирия. С другой стороны, Армия обороны Израиля объявила в субботу об уничтожении 15 членов "Хезболлы".