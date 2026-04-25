«Впал в кому»: военный аналитик заявил о смерти НАТО

Главный редактор итальянского военно-аналитического портала Analisi Difesa Джанандреа Гайани в интервью газете Il Fatto Quotidiano заявил о смерти НАТО как альянса. По его словам, объединение продолжает функционировать, но его влияние и роль в политике значительно снизятся.

В качестве аргумента эксперт указывает на то, что страны альянса фактически действуют самостоятельно, принимая решения без единой координации. Так, США проводили операцию против Ирана, а государства страны Балтии разрешали пролет беспилотников Украины над своей территорией.

— С войной на Украине альянс впал в кому, но с военной операцией (США и Израиля — прим. «ВМ») против Ирана образовался разлом между США и европейскими союзниками. А если с российской стороны решат ответить? НАТО окажется на краю, — заявил журналист в беседе с изданием.

Западные СМИ писали, что немецкие власти более двух лет работали над секретным планом ведения конфликта с Россией, который включает переброску 800 тысяч военнослужащих НАТО на восток через территорию Германии. А министр обороны ФРГ Борис Писториус допустил, что в ближайшие годы может возникнуть военный конфликт между НАТО и Россией.