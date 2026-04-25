Резерв сил, сформированных из подразделений националистов 4-го погранотряда Госпогранслужбы Украины, находится в районе села Рудня Середино-Будского района Сумской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«В селе Рудня (Середино-Будский район Сумской области) враг держит в резерве подразделения националистов 4-го погранотряда с боевым опытом», — подчеркнул источник агентства.

Также в сообщении подчеркивается, что факты с погребение военнослужащих ВСУ свидетельствуют о том, что группировка войск «Север» осведомлена о местах сосредоточения противника, в том числе и о 4-м погранотряде Госпогранслужбы Украины.

До этого силовики сообщили, что переброшенные в конце апреля в Сумскую область подразделения штурмового полка ВСУ понесли потери. Речь идет о 425-м отдельном штурмовом подразделении «Скала», которое ранее было передислоцировано в Краснопольский район региона. В составе «Скалы» — бывшие заключенные. Также стало известно, что командование ВСУ отправило в Сумскую область заградительные отряды из состава того же полка.