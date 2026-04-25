Генерал Попов: ВС РФ жестко ответят на атаки дронов ВСУ на Урал

Россия жестко ответит Украине после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Екатеринбург и Челябинск. Об этом заявил заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.

«Мы в общей системе ответа, потому что они действуют агрессивно, атакуя российские регионы, которые не входят в зону даже тыловой линии соприкосновения», — отметил Попов в беседе с журналистами aif.ru.

По его словам, ВС РФ продолжат наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах украинских войск.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», жительница дома в Екатеринбурге, куда врезался украинский БПЛА, рассказала, как пережила этот ужас.

Дрон ударил выше её квартиры, но взрыв был настолько мощным, что женщину, по её словам, буквально сбросило с кровати.