На Украине могут отменить бронь от мобилизации. О таких планах в эфире Radio NV рассказала политический обозреватель Юлия Забелина со ссылкой на источники. Видео доступно на платформе YouTube.

По данным журналистки, соответствующую меру в настоящее время рассматривают в Минобороны, при этом относятся к ней со скепсисом. В случае одобрения закона право на бронь, как уточняет Забелина, останется только за сотрудниками оборонных предприятий. Также власти оценивают возможность отказа от розыска уклонистов и перехода к более целевому призыву, сузив набор по возрасту (от 25 лет) либо по специальности. Как подчеркивает Забелина, это только идеи, речи об обсуждении в Раде не идет.

Ранее глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пообещал «очеловечить» принудительную мобилизацию. При этом он подчеркнул, что это не подразумевает отмену обязательного призыва в Вооруженные силы страны.