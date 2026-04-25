В Британии открестились от уничтожения «российского» дрона

Британские истребители Typhoon не сбивали беспилотный летательный аппарат (БПЛА), обломки которого упали на территории Румынии. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники.

«[Расположенные в Румынии] самолеты Королевских ВВС (Военно-воздушных сил. — «Газета.Ru») не сбивали их (дроны. — «Газета.Ru») и не залетали в воздушное пространство Украины», — говорится в материале.

25 апреля министерство обороны Румынии заявило о падении обломков БПЛА в городе Галац. В результате инцидента оказались повреждены опора линии электропередачи и пристройка жилого дома. В заявлении румынского МИД бездоказательно утверждается, что беспилотник якобы был «российским».

В Бухаресте возложили ответственность за случившееся на Москву, обвинив ее в «безответственных действиях». Как написало агентство Reuters со ссылкой на заявление румынского военного ведомства, российские беспилотники якобы «неоднократно нарушали» воздушное пространство республики, которая имеет сухопутную границу с Украиной.

По данным минобороны Румынии, ночью два расположенных в стране британских истребителя Eurofighter Typhoon вылетели с 86-й авиабазы в Фетештах из-за обнаружения радарами дронов, летающих у границы.