В Европе сделали тревожное высказывание об Украине
В Европе нет идей по достижению победы для Украины в вооруженном конфликте с Россией. Тревожное высказывание по поводу этого сделала военный эксперт Клаудия Мейджор в беседе с газетой The New York Times (NYT).
«У нас нет идей для достижения победы Украины», — подчеркнула специалистка.
В Европе также прогнозируют, что военный конфликт не закончится в ближайшее время.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Азербайджан в качестве переговорной площадки для России, США и Украины.
Такой выбор украинский лидер сделал, потому что считает, что получает поддержку от главы республики Ильхама Алиева.