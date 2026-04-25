Утренняя атака беспилотного летательного аппарата на Екатеринбург 25 апреля привела к серьезным разрушениям жилого фонда. По официальным данным, которые обнародовал губернатор Свердловской области Денис Паслер, повреждения получили 44 квартиры.

Глава региона провел заседание оперативного штаба, на котором представители профильных служб и ведомств доложили о ходе ликвидации последствий удара вражеского БПЛА. Особое внимание уделялось восстановлению инфраструктуры и помощи пострадавшим жильцам.

«Предварительно известно, что пострадали 44 квартиры, эвакуирован 81 житель», - написал Денис Паслер в своём Telegram-канале.

Таким образом, всего из поврежденного дома было временно отселено более восьми десятков жильцов.

Также губернатор сообщил, что после атаки беспилотника на жилой дом девять граждан обратились за медицинской помощью. Врачи оценивают их состояние как не вызывающее серьезных опасений, однако все они находятся под наблюдением. Одна из пострадавших госпитализирована.

В настоящий момент на месте продолжаются восстановительные работы. Специалисты оценивают ущерб и принимают меры для скорейшего возвращения жильцов в их квартиры. Ситуация остаётся на контроле у региональных властей и экстренных служб.