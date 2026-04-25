Американская армия увязла в ходе войны с Ираном, Вашингтон ищет возможности выйти из конфликта, не потеряв при этом лицо, рассказал пресс-секретарь Минобороны Исламской Республики Реза Талаиник. Об этом пишет агентство ISNA в Telegram-канале.

Конфликт на Ближнем Востоке начался 28 февраля. За 7 недель боевых действий стороны понесли значительные потери в живой силе, технике. Кроме того, США в ходе отражения атак Ирана потратили большое количество ракет-перехватчиков, стоимость которых составляет от 1 до 4 млн долларов за единицу.

«Сегодня наша военная мощь одерживает верх, так что враг ищет способ, сохранив лицо, выбраться из болота войны, в котором увяз», — подчеркнул Талаиник.

Противник не смог уничтожить армию республики, ему не удалось разрушить площадки ВПК Ирана, флот США не смог захватить Ормузский пролив, отметил пресс-секретарь.

Ранее представитель иранских вооруженных сил Абольфазль Шекарчи сообщил, что каждое выступление президента США Дональда Трампа показывает, как глубоко унижены Соединенные Штаты.

По его словам, Вашингтон ищет достойный выход из войны, но Иран не оставит США в покое до тех пор, пока не отомстит за все, что сделали американские военные.