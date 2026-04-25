Генерал объяснил, какова будет расплата ВСУ за Екатеринбург

Предпринятая киевским режимом атака на Екатеринбург и Челябинск не останется без ответа. Об этом заявил заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов, сообщает aif.ru.

Попов сказал, что Россия сейчас находится «в общей системе ответа на агрессию киевского режима». Генерал спрогнозировал тяжелые последствия для организаторов атаки на уральские города.

«Мы в общей системе ответа, потому что они действуют агрессивно, атакуя российские регионы, которые не входят в зону даже тыловой линии соприкосновения. Мы будем отвечать очень жёстко», — сказал генерал.

Он считает, что российская армия продолжит наносить удары по энергообъектам, связанным с предприятиями, работающими на ВСУ. Также будут атакованы выявленные склады вооружения, заводы сборки и комплектации дронов.

Кроме того, недавно начались удары по линиям связи, добавил Попов.

В субботу дрон ударил в жилой многоэтажный дом в центре Екатеринбурга, пострадали шесть человек.