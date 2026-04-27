Жертвами израильского удара по соседней стране стали 14 человек

Министерство здравоохранения Ливана заявило, что в результате израильских ударов погибли 14 человек, что стало самым смертоносным днем с начала перемирия. Израильское правительство и "Хезболла" обвинили друг друга в нарушениях перемирия, которое – теоретически – продлится еще несколько недель.

Ливанское министерство здравоохранения сообщило, что в результате израильских ударов по югу страны в воскресенье погибли 14 человек, что стало самым смертоносным днем с тех пор, как более недели назад вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и "Хезболлой", пишет The Guardian.

Министерство здравоохранения арабской страны сообщило, что среди погибших в воскресенье были две женщины и двое детей, добавив, что еще 37 человек были ранены. Израиль сообщил, что один из его солдат также был убит.

Перемирие при посредничестве США, которое началось 16 апреля и было продлено до середины мая, привело к значительному сокращению боевых действий между Израилем и "Хезболлой", хотя обе стороны продолжали обстреливать друг друга, обвиняя друг друга в нарушениях, напоминает The Guardian.

“Нарушения ”Хезболлой“ на практике сводят на нет режим прекращения огня", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета министров в воскресенье, добавив: "Мы действуем решительно в соответствии с правилами, которые мы согласовали с Соединенными Штатами, а также, кстати, с Ливаном”.

“Хезболла” заявила, что не прекратит своих нападений на израильские войска на территории Ливана и на города на севере Израиля до тех пор, пока Израиль будет продолжать свои "нарушения режима прекращения огня".

Поддерживаемая Ираном шиитская ливанская группировка добавила в своем заявлении, что она не будет ждать дипломатии, которая “оказалась неэффективной”, или полагаться на официальные ливанские власти, которые “не смогли защитить страну”.

Израильские войска действуют внутри так называемой “желтой линии”, которая разграничивает полосу ливанской территории глубиной около 10 км вдоль всей протяженности границы, куда жители были предупреждены не возвращаться, пишет The Guardian.

Израильские военные повторили это предупреждение в воскресенье, попросив жителей покинуть семь городов за пределами “буферной зоны”, которую они занимали до прекращения огня. Представитель израильских военных заявил, что "Хезболла" нарушает режим прекращения огня и что Израиль будет действовать против этого, посоветовав людям уходить на север и запад от городов. Эти города находятся к северу от реки Литани и зоны на юге Ливана, оккупированной израильскими войсками. Военные заявили, что были нанесены удары по боевикам "Хезболлы", ракетным установкам и складу оружия.

Государственное национальное информационное агентство Ливана (NNA) сообщило в воскресенье об израильских ударах по нескольким объектам на юге страны, как в районах, где Израиль объявил об эвакуации, так и в других местах.

Ранее в воскресенье "Хезболла" заявила, что атаковала израильские войска на территории Ливана, а также спасательные силы, которые прибыли для их эвакуации. Израильские военные сообщили, что один солдат был убит и еще шестеро получили ранения. Израильские военные заявили, что перехватили три беспилотника до того, как они пересекли границу израильской территории в воскресенье, после того как на севере Израиля прозвучали сирены.

Как напоминает The Guardian, 2 марта "Хезболла" втянула Ливан в войну на Ближнем Востоке, запустив ракеты по Израилю, чтобы отомстить за гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате американо-израильских ударов. С тех пор в результате израильских ударов погибло более 2500 человек.

По данным министерства здравоохранения Ливана, среди погибших 277 женщин, 177 детей и 100 медиков.

Министерство здравоохранения Ливана в своих данных не проводит различий между боевиками и гражданскими лицами, а "Хезболла" не объявила общее число погибших среди своих бойцов. За последние дни группировка провела групповые похороны десятков бойцов.

По данным Израиля, в результате нападений "Хезболлы" погибли два мирных жителя в Израиле, а со 2 марта в Ливане погибли 16 израильских солдат.