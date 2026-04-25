Появилась схема ночного удара по Украине

Мониторинговые ресурсы составили карту полетов беспилотников и ракет над территорией Украины в ночь на 25 апреля.

По данным ПВО противника в налете участвовали 619 БПЛА "Герань" разных типов, 47 крылатых и баллистических ракет.

Основной удар пришелся по Днепропетровску - туда прилетели две мощные эскадры беспилотников из Крыма и Краснодарского края (в том числе реактивные "Герани-5"), а также несколько баллистических ракет. В городе начались масштабные пожары.

Еще одна эскадра "Гераней" направилась на юго-запад Одесской области, в дунайские порты. Несколько групп дронов, пришедших с северо-востока, атаковали цели в Киевской, Сумской и Черниговской областях. В последней поражены аэродром беспилотников со штабом и локомотивный парк.

Баллистические ракеты отработали по Харькову, а крылатые Х-101 сделали круг в районе Кропивницкого и направились на юг Киевской области.