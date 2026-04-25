Американский аналог "радио Судного дня" передал длинное сообщение

Опубликован перехват сообщения, прошедшего по американской военной радиосети HFGCS.

Кодированная депеша состоит из 21 символа: BRADFIELD 6CWCH7 6CWCH7F7TGFSUUJF2TGFS. Это очень редкий формат, отметили "Военкоры Русской весны".

Передачи HFGCS транслируются по всему миру, они предназначены для доставки экстренных приказов высшего уровня - в том числе о применении ядерного оружия. Активность сети совпала с эскалацией напряженности на Ближнем Востоке.

Выход в эфир источника в США совпал с работой российской военной радиостанции УВБ-76. Она передала в эфир кодированный сигнал "НЖТИ 10071 БЫКОЧЕРТ 5912 3547".

Станции приписывают связь с российской ядерной триадой и системой автоматического ответного удара "Периметр". За это ее прозвали "Радио Судного дня". Официальные сведения о работе УВБ-76 и ее адресатах отсутствуют в свободном доступе.