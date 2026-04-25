"Герани" атаковали парк локомотивов в Черниговской области

Одной из целей ночного удара ВС РФ по Украине стал база запаса локомотивов Юго-Западной железной дороги в городе Сновск Черниговской области.

Базы локомотивного резерва - хранилища старых законсервированных паровозов и тепловозов. Их организовали в советские времена на случай масштабного ЧП. Например, надолго выйдет из строя контактная сеть (все украинские железные дороги электрифицированы). Или от последствий ядерного удара сгорит электроника в современных тепловозах. А у паровоза электроники нет: лопата, манометры и краны.

Удар по базе - продолжение работы по ограничению военных перевозок на Украине. Атака началась сразу после полуночи, в 00:20 жители Сновска сообщили о первых взрывах в районе хранилища.

Через 10 минут пришла вторая волна беспилотников. Они разделились: часть пошла в парк локомотивов, другая - в летний лагерь "Дружба" за городом.