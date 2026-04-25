Попытка военных США уничтожить суда Ирана в Ормузском проливе натолкнулась на ответ

Напряженность в акватории Ормузского пролива продолжает нарастать, а риски прямой военной конфронтации между США и Ираном остаются высокими. Приказ президента США уничтожать любые иранские суда, уличенные в минировании пролива, натолкнулся на асимметричный ответ со стороны Тегерана. Как заявил в беседе с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов, помимо классических мин иранские военные используют широкий спектр современных безэкипажных средств, способных парализовать действия американского флота.

По словам эксперта, иранский военно-морской флот сделал ставку на технологию роевых атак. Помимо обычных морских мин, которые представляют угрозу сами по себе, Тегеран активно применяет безэкипажные катера-камикадзе, подводные беспилотные аппараты и малые ракетные катера высокой маневренности. Этот арсенал предназначен для создания многофакторной угрозы, что значительно осложнит работу американских кораблей, которые традиционно рассчитывают на борьбу с крупными надводными целями или авиацией.

«Иран в состоянии блокировать Ормузский пролив в течение длительного времени, пока существует как государство», — подытожил Кнутов, оценивая потенциал исламской республики.

Эскалация произошла после заявления президента США от 23 апреля. Тогда американский лидер приказал Военно-морским силам США стрелять на поражение и уничтожать любые иранские суда, даже малые катера, которые будут замечены за установкой мин в водах стратегически важного пролива, через который проходит до 20 процентов мировой нефти. Эта директива стала ответом на участившиеся инциденты с попытками блокирования судоходства со стороны иранских военных.

Названа сумма, потраченная США на операцию против Ирана

Примечательно, что за два дня до этого заявления, 21 апреля, стало известно, что иранская программа обогащения урана и контроль над Ормузским проливом должны были стать главными темами переговоров между США и Ираном в Исламабаде. Но переговорная команда Тегерана в последний момент отказалась от поездки в столицу Пакистана. Причиной стал, по данным источников, срыв Вашингтоном собственных обязательств в рамках ранее достигнутого перемирия: США, по мнению Ирана, не стали оказывать должного давления на Израиль для соблюдения условий прекращения огня в Ливане.