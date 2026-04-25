Российские военные уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Марсианин-2» на добропольском направлении.

Об этом сообщил боец соединения морской пехоты, действующей в составе группировки войск «Центр», с позывным «Лирик», передает РИА Новости.

«Остановились в посадке, включили РЭБ, начали "Марсианина-2" подавлять. Уничтожили его буквально в десяти метрах от машины», — рассказал собеседник агентства, добавив, что техника не пострадала.

Отмечается, что БПЛА был оснащен боевой нагрузкой и представлял угрозу для техники.

Ранее начальник отделения планирования и противодействия Войск беспилотных систем (БПС) группировки войск «Север» с позывным Карта сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России с начала апреля уничтожили в Харьковской области более 100 складов Вооруженных сил Украины.