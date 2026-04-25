В России оценили шансы отправки войск Франции и Британии на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал к размещению зарубежного военного контингента в зоне военных действий, чтобы попытаться сохранить территории и поддержать остаточную боеспособность страны на «западных штыках». Об этом заявил aif.ru полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его мнению, цифры, которые сейчас обсуждаются на Западе, свидетельствуют о снижение амбиций, но никак не смену намерений. Изначально речь шла об отправке на Украину 50 тысяч военных, потом — о 30 тысяч, сейчас уже говорят о 10 тысячах военных, отметил экс-военный.

Матвийчук обратил внимание, что контингент в 10 тысяч не представляет никакой угрозы для российской армии. Он предположил, что Европа сможет сформировать какой-то экспедиционный корпус из числа наемников.

В корпус могут войти французские и британские военнослужащие. В меньшей степени для операции могут быть задействованы немецкие военнослужащие, поскольку еще свежа память о действиях Германии в XX веке. На предложение также могут откликнуться страны Прибалтики и Польша, предположил полковник.