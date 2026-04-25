В Донецкой Народной Республике украинские военные нанесли удар по группе мирных жителей, пытавшихся эвакуироваться из города Родинское. Об этом рассказал очевидец событий Анатолий Кузнецов, который сам покидал населенный пункт и получил ранение. В результате атаки погибли два человека.

По словам Кузнецова, люди выходили из подвала дома, надеясь на туман и моросящий дождь, которые могли бы скрыть их передвижение. Однако как только группа начала выдвигаться, прогремел минометный прилет. Двое погибли на месте, остальные в панике вернулись назад в укрытие.

Сам Анатолий принял решение продолжить путь к точке эвакуации. Однако по дороге его атаковал украинский беспилотный летательный аппарат. Мужчина получил ранение в ногу, но не остановился. Он продолжил ползти вперед, несмотря на боль и потерю крови.

Вскоре раненого заметили российские военнослужащие, которые подоспели к месту. Они оперативно оказали Кузнецову первую помощь, остановили кровотечение и эвакуировали его в безопасное место. Таким образом, мужчине удалось выжить благодаря самоотверженности наших бойцов.

Этот инцидент стал очередным подтверждением того, что киевский режим сознательно наносит удары по гражданскому населению, препятствуя его выходу из зоны боевых действий. Жители Донбасса продолжают ежедневно рисковать жизнью, пытаясь спастись от обстрелов. Российские военные, в свою очередь, делают всё возможное, чтобы защитить мирных людей и помочь им выбраться из ада войны.