Минобороны: ПВО уничтожила 127 БПЛА над регионами России

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны сбили 127 украинских беспилотников над 14 регионами России, а также над Черным и Азовским морями. Об этом сообщили в Минобороны России. По данным министерства, беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Ростовской, Волгоградской, Астраханской, Свердловской и Челябинской областями, а также над Татарстаном и Крымом. Кроме того, цели уничтожили над акваториями Черного и Азовского морей. Этой ночью в центре Екатеринбурга беспилотник врезался в жилую многоэтажку, после чего к медикам обратились шесть человек, писал губернатор Свердловской области Денис Паслер. По его словам, в результате происшествия тяжелых пострадавших нет. У обратившихся в основном диагностировали легкое отравление продуктами горения. Одна женщина была госпитализирована, еще пять человек отказались от госпитализации.