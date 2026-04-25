Жога заявил о доступности уральских регионов для ударов ВСУ

Уральские регионы стали доступны для ударов дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога в своем Telegram-канале.

«Враг неспособен достичь успеха на поле боя, поэтому может только подло наносить удары по гражданским объектам. Урал теперь в зоне досягаемости, будьте бдительны», — предупредил он.

Ранее 25 апреля беспилотники ВСУ появились в небе над Екатеринбургом. Один дрон врезался в многоэтажный жилой дом, пострадали шесть человек, одну женщину госпитализировали.

Также БПЛА были замечены над Челябинском. Система ПВО отразила атаку на один из объектов инфраструктуры.