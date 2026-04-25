«Военное преступление»: полпред президента отреагировал на атаку БПЛА в Екатеринбурге

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога в своем канале в «Максе» назвал военным преступлением атаку ВСУ с применением беспилотников на Челябинскую область и Екатеринбург.

«Это военное преступление в очередной раз показывает: враг неспособен достичь успеха на поле боя, поэтому может только подло наносить удары по гражданским объектам», — резюмировал он.

Также Жога призвал жителей Свердловской и Челябинской областей сохранять спокойствие и добавил, что держит ситуацию под контролем.

Глава Свердловской области Денис Паслер сообщил, что в Екатеринбурге в результате атаки БПЛА поврежден многоэтажный жилой дом. По его данным, зафиксировано шесть обращений в скорую помощь: одна женщина была госпитализирована, еще пять человек отказались от госпитализации. Жильцы поврежденного дома были эвакуированы.

Он также призвал соблюдать меры безопасности и не публиковать фото и видео беспилотников и последствий их применения.