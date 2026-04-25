Украинский президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал к размещению зарубежного военного контингента в зоне конфликта для удержания всей территории. Таким образом, видны попытки поддержать хотя бы остаточную боеспособность Украины на «западных штыках», рассказал в беседе с журналистами aif.ru полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

© Лента.ру

По его мнению, цифры, которые сейчас обсуждаются на Западе, демонстрируют снижение амбиций, но никак не смену намерений. Изначально речь шла о 50 тысячах военных, а затем планка опустилась до 30 тысяч. В данный момент сторону вышли на цифру в 10 тысяч, отметил экс-военный.

«Контингент в 10 тысяч для российской армии — это абсолютно ничто», — подчеркнул Матвийчук.

На Западе заявили о возможном отказе Болгарии от поставок оружия Украине

Он предположил, что европейские страны могут сформировать некий экспедиционный корпус из числа наемников. Между тем, костяк для возможного корпуса могут составить французские и британские военнослужащие. В меньшей степени для операции могут быть задействованы немцы, поскольку Берлин, как отмечает эксперт, «сковывает еще живая историческая память о сороковых годах прошлого века». На предложение могут откликнуться страны Прибалтики и Польша.

Инициатива Зеленского, которую пытаются представить как шаг к созданию «вооруженных сил Европы», на деле рискует превратиться в оформление внешнего управления, резюмировал отставной полковник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN снова допустил ввод войск на Украину. По его словам, присутствие иностранного контингента якобы может повысить уровень безопасности и сдержать дальнейшую эскалацию конфликта.