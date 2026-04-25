Еще один российский регион попал под удар дронов

В ночь на субботу, 25 апреля, Воронежская область подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом написал глава российского региона Алекандр Гусев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено пять дронов. Предварительно, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Губернатор также сообщил об отмене беспилотной опасности на территории области.

Ранее под удар попала Калужская область. Обломки сбитого над городом беспилотника повредили крыши трех многоквартирных домов. Пострадавших нет.