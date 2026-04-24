WSJ: дефицит боеприпасов вызвал тревогу у чиновников США
Израсходованные в Иране боеприпасы взывали тревогу в политических кругах США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Отмечается, что эти расходы вызвали опасения у чиновников в том, что Вашингтон не сможет защитить остров Тайвань от вероятного нападения со стороны Китая. источники также допустили, восполнение этих запасов может занять до шести лет.
Ранее The Economist сообщал, что из-за военных действий против Ирана у американской армии могут существенно ограничиться возможности. В публикации отмечается, что в ближайшие годы Соединенные Штаты, вероятно, будут неспособны осуществлять военное присутствие в некоторых регионах.