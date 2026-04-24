Дефицит боеприпасов вызвал тревогу у чиновников США

Израсходованные в Иране боеприпасы взывали тревогу в политических кругах США. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«С начала боевых действий с Ираном 28 февраля США выпустили более 1 000 ракет дальнего радиуса действия Tomahawk, а также от 1 500 до 2 000 критически важных ракет противовоздушной обороны, включая Thaad, Patriot и Standard», - говорится в материале.

Отмечается, что эти расходы вызвали опасения у чиновников в том, что Вашингтон не сможет защитить остров Тайвань от вероятного нападения со стороны Китая. источники также допустили, восполнение этих запасов может занять до шести лет.

Ранее The Economist сообщал, что из-за военных действий против Ирана у американской армии могут существенно ограничиться возможности. В публикации отмечается, что в ближайшие годы Соединенные Штаты, вероятно, будут неспособны осуществлять военное присутствие в некоторых регионах.