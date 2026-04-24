Польша подняла истребители из-за двух российских Су-30 над Балтикой

Польские истребители F-16 были выведены в воздух из-за того, что над Балтикой заметили два российских самолёта Су-30. Об этом ТАСС со ссылкой на оперативное командование польской армии.

Как говорится в публикации, 24 апреля 2026 года дежурная пара F-16 перехватила, визуально опознала и сопровождала два Су-30 над Балтийским морем. При этом польские военные уточнили, что российские самолёты не заходили в воздушное пространство Польши.

Представители Минобороны РФ заявляли, что полёты российской военной авиации осуществляются строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

10 апреля польские военные заявили о двух случаях перехвата над Балтийским морем российского самолета-разведчика Ил-20. Сообщение об этом появилось в аккаунте Оперативного командования видов Вооруженных сил Польской республики.

