Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что ВС США достойны Нобелевской премии мира за то, что американские войска являются «гарантом безопасности многих людей» во всём мире.

«Единственное учреждение, которое каждый год должно получать Нобелевскую премию мира, — это Вооружённые силы Соединённых Штатов», — сказал он.

28 февраля США и Израиль атаковали Иран. Ракетному удару в том числе подверглась начальная школа для девочек, расположенная в Минабе. Представитель Минобрнауки исламской республики заявил, что не менее 175 учителей и учеников иранских школ погибли в результате американо-израильских ударов за два дня.

В конце марта стало известно, что как минимум 214 детей погибли в Иране в результате атак со стороны США и Израиля с начала войны. Ущерб исламской республике от бомбардировок составляет, по предварительной оценке, $270 млрд.

Глава американской администрации Дональд Трамп заявил, что после того, как ему не вручили Нобелевскую премию, он больше не считает себя обязанным думать о мире.