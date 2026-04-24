Морские пехотинцы 810-й севастопольской бригады и подразделения группировки "Север" продолжают расширять зону безопасности от границы. Наступление развивается сразу на нескольких участках. "Черные береты" уже ведут бои в центре крупного населенного пункта Мирополья, который является ключевым опорным пунктом противника в Сумской области. Морпехи делают свое дело - методично, жестко и с полным контролем инициативы, комментирует Макс-канал воинов-черноморцев.

Также в районах Сумского приграничья зафиксировано продвижение российских войск восточнее Таратутино. Наши штурмовики закрепляются в Новодмитровке. Это значит, что ВСУ теряют контроль над Краснопольским районом. Паника среди командования достигла такого уровня, что командир одного из батальонов 53-й бригады сбежал… в Германию. Наемники не выдержали российского натиска.

Российские войска готовятся брать Рай-Александровку

В ДНР части российской армии вышли на короткую дистанцию к селу Рай-Александровка, сообщает "Ридовка". Контроль над населенным пунктом позволит использовать холмы за ним в качестве "ретрансляторных полей" для наших операторов БПЛА. Это даст российским дроноводам возможность охотиться на транспорт и вооружение ВСУ в Славянске и Краматорске в режиме "нон-стоп".

Ну а штурм села шел легче, в данный момент соединения из 3-й гвардейской общевойсковой армии интенсивно уничтожают укрепления, технику и вооружение ВСУ в его окрестностях. В частности, 6-я гвардейская ОМСБр имени атамана Платова за короткий промежуток времени сумела уничтожить 10 пунктов управления БПЛА противника, множество полевых складов боеприпасов и прочего имущества, информирует интернет-издание.

Алаудинов: Зеленского и его приспешников необходимо повесить

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что Зеленскому и его клике не избежать суда и самого позорного приговора.

"Я надеюсь, что этот суд будет называться не Нюрнбергский. Это будет Белгородский или Курский суд, который примет решение, и Зеленский и его шайка будут - нет, не расстреляны и не подвергнуты эвтаназии, - а самым позорным способом повешены за то, что они сделали с украинским народом и с нашим русским народом", - заявил Апти Алаудинов в интервью ТАСС.

По его мнению, власти Украины совершенно не учитывают потери среди служащих на фронте. Он уверен, что Киеву плевать на количество погибших украинских солдат.

Дрон ВСУ атаковал машину волонтеров

Украинский беспилотник в ДНР атаковал машину гуманитарной миссии из Севастополя, которая везла помощь жителям. Атака произошла в "серой зоне", близ линии фронта.

Ранения получили двое - руководитель миссии Екатерина Виноградова и доброволец Виталий. По словам Виноградовой, угрозы жизни нет, но осколков много. Поврежден и автомобиль, который принял основной удар. Помощь раненым на месте оказал водитель, после чего их эвакуировали в госпиталь.

Во Львове закончились места для захоронения

На Лычаковском кладбище во Львове закончились места для захоронения украинских военнослужащих, сообщает сайт "Страна.ua".

Местный горсовет уже принял решение о создании нового места для захоронения военных. Его разместят на границе села Лисиничи во Львовской городской общине, говорится в сообщении.

Ранее корреспондент немецкого издания Welt Штеффен Шварцкопф рассказал, что на Украине на кладбищах почти не осталось мест для захоронения погибших украинских солдат. По его словам, ситуация на Украине достигла критической отметки, ВСУ ежедневно несут большие потери. При этом, как отметил Шварцкопф, масштаб потерь невозможно скрыть.