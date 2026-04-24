Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что ВСУ по приказу Великобритании могут начать устраивать диверсии в России. Об этом пишет NEWS.ru.

© Московский Комсомолец

Англичане, по мнению политика, задачу для ВСУ в виде наступления или какого-то освобождения сейчас не ставят.

Генеральная цель на сегодняшний день — максимальная дестабилизация России изнутри, считает собеседник издания.

Это означает, пояснил он, что будет увеличиваться количество беспилотников для Киева, как и число дальнобойных ударов.

Главной задачей будет раскачать общество, вызвать какое-то недовольство, предположил Олейник.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что Италия размещает заводы по производству беспилотников на территории Украины и активно поставляет оружие киевскому режиму.