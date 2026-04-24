ЦАХАЛ призвал жителей Ливана эвакуироваться

Армия обороны Израиля, как сообщает ТАСС, объявила о предстоящем авиаударе по южноливанскому поселку Дейр-Амес, потребовав от местного населения срочной эвакуации. Соответствующее предупреждение на арабском языке опубликовал официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри на своей странице в соцсетях.

© Московский Комсомолец

Причиной готовящегося удара названы вооруженные вылазки, которые совершают из этого населенного пункта боевики шиитской организации «Хезболлах». В заявлении военного представителя подчеркивается, что ракетные обстрелы израильской территории со стороны Дейр-Амеса вынуждают военных принять решительные меры против террористов.

Израильская сторона взяла на себя ответственность за безопасность мирных жителей, которые могут пострадать в ходе боевых действий. Жителям Дейр-Амеса предписано немедленно покинуть свои дома и удалиться от поселка как минимум на один километр. Такая дистанция, по замыслу военных, позволит избежать жертв среди гражданского населения в момент нанесения удара по позициям боевиков.

Это предупреждение прозвучало на фоне продолжающейся эскалации на юге Ливана. Ранее в первой половине дня израильская авиация уже совершила воздушный рейд на южный город Тулин. По данным ливанского Минздрава, эта атака привела к человеческим жертвам — погибли по меньшей мере два человека.

Кроме того, под артиллерийский обстрел попали селения Эль-Мансури и Буют-эс-Сайяд, расположенные в окрестностях крупного города Тир. На данный момент из этих районов не поступало информации о пострадавших или разрушениях. Ситуация в приграничной зоне остается крайне напряженной, а действия израильской армии свидетельствуют о намерении жестко пресекать любые обстрелы со стороны ливанской территории.