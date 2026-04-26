$75.5388.28

Пентагон: силы США развернули 37 судов из-за морской блокады Ирана

RT на русскомиещё 2

Вооружённые силы США развернули 37 судов в рамках проведения морской блокады Ирана, сообщает центральное командование Пентагона.

© ТАСС

Об этом сообщается в официальном аккаунте военного ведомства в социальной сети X.

«37 судов было перенаправлено с начала блокады», — говорится в сообщении.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что по меньшей мере 34 танкера и газовоза, связанные с Ираном, прошли через Ормузский пролив и линию блокады США.