Пентагон: силы США развернули 37 судов из-за морской блокады Ирана

Вооружённые силы США развернули 37 судов в рамках проведения морской блокады Ирана, сообщает центральное командование Пентагона.

Об этом сообщается в официальном аккаунте военного ведомства в социальной сети X.

«37 судов было перенаправлено с начала блокады», — говорится в сообщении.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что по меньшей мере 34 танкера и газовоза, связанные с Ираном, прошли через Ормузский пролив и линию блокады США.