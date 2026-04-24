Югославские зенитные пушки Zastava M75 вновь замечены в ВСУ

В социальных сетях продолжают появляться фотографии и ролики поступивших на вооружение ВСУ 20-мм зенитных пушек Zastava M75.

Эти орудия вначале пытались применять для стрельбы прямой наводкой, а затем стали использовать по прямому назначению - как средство противовоздушной обороны.

Zastava M75 в бывшей социалистической Югославии стали выпускаться в 50-е годы по швейцарской лицензии. Она может поражать наземные цели на расстоянии до 5500 метров, воздушные - на 4000 метров.

Начальная скорость снарядов - около одного километра в секунду. Скорострельность доходит до 800 выстрелов в минуту. Масса в боевом положении - 232 килограмма, при буксировке - 275 килограммов.