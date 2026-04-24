В США зафиксировали исторический момент для американской армии

Впервые с 2003 года на Ближнем Востоке одновременно развернуты три авианосца Военно-морских сил США, сообщило в соцсети X (бывшая Twitter) Центральное командование американских ВC (CENTCOM).

Сообщается, что в операции задействованы авианосцы «Авраам Линкольн», «Джеральд Форд» и «Джордж Буш», а также более 200 самолетов, 12 кораблей и около 15 тысяч военнослужащих ВМС и Корпуса морской пехоты США.

23 апреля третий американский авианосец — «Джордж Буш» — прибыл на Ближний Восток в зону ответственности CENTCOM. В общей сложности в составе Военно-морских сил США насчитывается 11 действующих авианосцев.