Украинский БПЛА-перехватчик влетел в BMW, пытаясь сбить "Герань"
В Днепропетровск зафиксирован новый случай неудачной работы ПВО.
Во время налета беспилотников утром 24 апреля фрагмент зенитной ракеты вместо летевшей над городом "Герани" поразил припаркованную на земле BMW представительского класса.
Боеприпас пробил заднюю левую дверь лимузина и застрял в ней. Боевая часть дрона на сработала.
"Плюс одна фобия", - шутят над хозяином машины в городских пабликах. "Моя девятнашка", - расстраивается тот.
Воздушная атака на город началась вечером в четверг и с перерывами продолжапась до утра.