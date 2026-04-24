ВС РФ заняли большую часть харьковского села Куриловка, расположенного в нескольких километрах от Купянска. Об этом сообщили «Аргументы и факты» со ссылкой на военных блогеров.

В сообщении отмечается, что российские войска «проламывают» оборону ВСУ к западу от Куриловки. Кроме того, Telegram-канал «Северный ветер» сообщает об ожесточенных боях в северо-западной части Купянского района.

Глава военно-гражданской администрации Купянского района Александр Капленко ранее сообщил РИА Новости, что более 90 процентов местных жителей уже получили российские паспорта. По его словам, оставшиеся десять процентов находятся в труднодоступных местах или маломобильны.

По словам Капленко, в Купянском районе есть новорожденные, получившие российские свидетельства о рождении.