$74.8387.53

Министр войны США потребовал Нобелевскую премию мира для американской армии

Армия Соединенных Штатов Америки должна получать Нобелевскую премию мира каждый год.

Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет, сообщает The New York Times (NYT).

«Единственный институт, который должен получать Нобелевскую премию мира каждый год, — это Вооруженные силы Соединенных Штатов», — сказал он.

По словам шефа Пентагона, ВС США являются гарантом безопасности не только Соединенных Штатов, но и множества людей в мире.

Как отмечает издание, он сказал это сразу после того, как упомянул о важности применения «максимального насилия» против противников.

Ранее Хегсет заявил, что Соединенные Штаты больше не намерены в одиночку обеспечивать безопасность Ормузского пролива. Министр добавил, что европейским лидерам стоило бы активнее участвовать в практических операциях, образно призвав их «садиться в лодки».