Расчеты беспилотной авиации группировки войск «Восток» пресекли попытку переброски подкрепления ВСУ к линии боевого соприкосновения в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Разведывательный БПЛА обнаружил движение техники противника, которая пыталась скрытно доставить личный состав к передовым позициям. Цели сопровождались в режиме реального времени, а координаты незамедлительно передавались ударным подразделениям.

После получения данных операторы FPV-дронов нанесли серию точечных ударов по технике на марше. В результате были уничтожены бронемашины и автомобили, использовавшиеся для доставки резервов.

Затем расчеты продолжили работу по району. Под удары попали штурмовые группы ВСУ, пытавшиеся продвинуться пешком через лесополосы, а также военнослужащие, уцелевшие после поражения техники. Как отметили в группировке, слаженное взаимодействие разведывательных и ударных дронов позволило полностью сорвать подвоз резервов противника на участке.

Ранее сообщалось, что расчеты войск беспилотных систем группировки «Центр» сорвали ротацию подразделений ВСУ. Это произошло на Добропольском направлении.