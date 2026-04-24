Шеф Пентагона обратился к союзникам со словами «халява закончилась»

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты больше не намерены в одиночку обеспечивать безопасность Ормузского пролива.

Трансляция доступна на Youtube-канале Министерства войны США.

«Европа и Азия десятилетиями пользовались нашей защитой, но халява закончилась», — сказал он.

Хегсет добавил, что европейским лидерам стоило бы уделять меньше внимания «показным конференциям» и активнее участвовать в практических операциях, образно призвав их «садиться в лодки». «Это скорее их битва, чем наша», — подчеркнул шеф Пентагона.

Хегсет наорал на переговорщиков по Украине

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что впервые с 2003 года на Ближнем Востоке одновременно развернуты три американских авианосца.