Власти прокомментировали атаку беспилотников ВСУ на кавказский регион России
Глава Дагестана Сергей Меликов прокомментировал атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на кавказский регион, заявив, что она была предотвращена. Пост об этом он опубликовал в своем Telegram.
По данным представителя власти региона России, пострадавших и жертв нет.
Меликов уточнил, что на данный момент на месте работают оперативные службы и принимаются необходимые меры для ликвидации последствий.
«Все необходимое для безопасности граждан и объектов делается», — заключил он.
Об атаке на Дагестан стало известно 24 апреля. Сообщалось, что город Каспийск атаковали тяжелые дроны-камикадзе «Лютый». Взрыв украинского беспилотника сняли на видео.