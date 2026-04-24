Сводка СВО за день 24 апреля: смертельный «Гиацинт» и удар по бункеру ВСУ

Днем в пятницу, 24 апреля, в Минобороны РФ сообщили об уничтожении подземного комплекса ВСУ. В этот же день появилась информация об успешной операции в Днепропетровской области.

Охота на беспилотники: Ми-28 нанес удар

Экипаж боевого вертолета Ми-28НМ уничтожил пункт временной дислокации беспилотного подразделения ВСУ. Как рассказали в Минобороны России, операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Восток».

Ми-28НМ нанес удар по цели легкой многоцелевой управляемой ракетой. Выполнив задание, экипаж вернулся на аэродром базирования.

Смертельный «Гиацинт»

Расчеты самоходной артиллерийской установки «Гиацинт-С» уничтожили пункты управления дронами ВСУ в Днепропетровской области, рассказали в Минобороны. Замаскированные пункты были обнаружены во время воздушной разведки. ВСУ пытались спрятать оборудование связи и места работы своих расчетов в зданиях.

Координаты целей были переданы артиллеристам. Расчетами орудий 2С5 «Гиацинт-С» были уничтожены пункты управления беспилотниками и терминалы связи. В результате ВСУ стало сложнее применять разведывательные и ударные дроны на этом участке.

Засада с воздуха

Российские беспилотники сорвали переброску живой силы ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны РФ. Разведывательный расчет БПЛА обнаружил попытку украинских сил скрытно перебросить подкрепление на передовую.

Разведчики в режиме реального времени вели цели и передавали точные координаты расчетам ударных подразделений. Получив данные о движущейся технике, операторы FPV-дронов нанесли серию ударов, уничтожив транспортные средства ВСУ на марше.

После ликвидации бронемашин операторы дронов продолжили зачистку квадрата, подчеркнули в Минобороны. Поражены были штурмовые группы ВСУ, пытавшиеся продвинуться к российским позициям по лесополосам.

«Солнцепек» уничтожил бункер ВСУ

Расчет ТОС-1А «Солнцепек» уничтожил подземный укрепленный комплекс ВСУ в Запорожской области, рассказали в Минобороны. Вычислить объект удалось благодаря длительному наблюдению за маршрутами ВСУ и местами отгрузки припасов.

Координаты обнаруженных целей были переданы расчету тяжелой огнеметной системы «Солнцепек». В результате массированного удара по объекту и взрывов термобарических снарядов сеть бетонных укреплений, подземные коммуникации и командные пункты ВСУ были уничтожены.

Удар по роботам ВСУ

Российские беспилотники уничтожили технику и дроны ВСУ в ДНР, рассказали в Минобороны. Операторы ударных FPV-дронов поразили пикапы, роботизированные комплексы и гексакоптеры ВСУ на добропольском направлении.