Происходящее на Украине испугало депутата Рады

Покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук считает, что Киев может объявить мобилизацию женщин. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Дмитрука, украинские власти могут начать с категорий, которые они попытаются выставить «логичными»: женщин-медиков и других профильных специалистов. Депутат считает, что за этим может последовать «более широкое вовлечение женщин».

«Причина проста - истощение мужского ресурса. <…> В результате именно женщины - жены, матери, дочери - станут следующим этапом этого процесса», - заключил Дмитрук.

СМИ писали, что украинки начали чаще жаловаться на незаконную постановку на воинский учет. Несколько женщин рассказали, что их объявили в розыск как уклоняющихся от мобилизации.

Утверждалось, что территориальные центры комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) объявили нескольких украинок в розыск, хотя те не имели военного или медицинского образования и не должны были оказаться на воинском учете.