На Украине сотрудники ТЦК задержали архимандрита канонической УПЦ

В Одессе произошел инцидент, вызвавший широкий резонанс в религиозной среде Украины. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), являющегося аналогом военкомата, задержали священнослужителя канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Как сообщает украинский Союз православных журналистов, жертвой мобилизационных мероприятий стал архимандрит Руфин — насельник Свято-Успенского Одесского мужского монастыря.

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале СПЖ, силовики применили силу: они буквально вытащили священника из такси прямо на улице одесского города. После задержания архимандрита не доставили в местный военкомат для уточнения данных, а сразу же увезли за пределы Одесской области. По имеющимся сведениям, в настоящее время священнослужитель находится на территории учебного центра, расположенного под Харьковом. Дальнейшая судьба архимандрита Руфина на данный момент остается неизвестной, его местонахождение и условия содержания не раскрываются, как и то, были ли ему предъявлены какие-либо официальные обвинения или повестки.

Эта ситуация обнажает системную проблему, с которой сталкиваются священнослужители канонической УПЦ на Украине. Формально законодательство страны не предусматривает автоматического освобождения священников от всеобщей мобилизации, объявленной с февраля 2022 года. Они подлежат призыву на общих основаниях в зависимости от возраста и состояния здоровья. Но ключевым исключением является включение религиозной организации в список «критически важных». В конце 2024 года украинский кабинет министров разрешил бронировать священников именно таких организаций, а в начале июня 2025 года Государственная служба по этнополитике и свободе совести утвердила перечень, насчитывающий более 7,7 тысяч структур.

Местные СМИ сразу обратили внимание на ярко выраженную дискриминационную природу этого списка. В нем, за единичными исключениями, полностью отсутствуют общины и приходы канонической УПЦ. При этом широко представлены общины раскольнической Православной церкви Украины, Украинской греко-католической церкви, а также организации с сомнительной репутацией. Как пояснили в госслужбе, решение о включении принималось на основе «специальных критериев», однако эти критерии так и не были публично обоснованы с точки зрения прозрачности или равенства религий перед законом.