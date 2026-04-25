ЦАХАЛ заявил об уничтожении 15 членов "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала 15 боевиков группировки "Хезболла", несмотря на трехнедельное продление перемирия между Израилем и Ливаном.

© Соцсети

В заявлении в социальных сетях ЦАХАЛ сообщил, что трое членов "Хезболлы", которые ехали в фургоне с оружием, были убиты на юге Ливана. Израильские военные также сообщили, что убили еще одного члена "Хезболлы", который ехал на мотоцикле к югу от "передовой линии обороны", или так называемой "желтой линии" - района на территории Ливана недалеко от границы с Израилем, оккупированного войсками ЦАХАЛ.

Неясно, связаны ли эти смерти с ранее появившейся в ливанских СМИ информацией об израильских атаках на грузовик и мотоцикл в городе Йохмор-эш-Шакиф на юге Ливана в районе Набатия, в результате которых погибли четыре человека.

ЦАХАЛ также заявил, что еще двое членов "Хезболлы" были убиты в результате авиаудара в районе Литани, и добавил, что они "представляли угрозу для сил ЦАХАЛ, действующих на юге Ливана". Министерство здравоохранения Ливана сообщило о шести погибших в результате израильских авиаударов на юге в пятницу.

Со своей стороны "Хезболла" в субботу днем запустила несколько дронов по израильским войскам, размещенных на юге Ливана.

ЦАХАЛ сообщает, что дроны взорвались рядом с израильскими силами, но военные не получили травм. Группировка использовала небольшие дроны на израильские войска, сообщает The Times of Israel. Некоторые дроны управляются с помощью катушки оптоволоконного кабеля, что снижает попытки электронного глушения их сигнала.