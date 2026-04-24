Бойцы ВС РФ активно «расширяют контроль» в районе Гуляйполя

Российские подразделения «вклиниваются» в оборону Вооруженных сил Украины в районе запорожского города Гуляйполе и расширяют зону контроля в двух населенных пунктах. Об этом сообщил Telegram-канал «Воин DV».

По информации источников канала, группировка войск «Восток» продолжает наступление и «немаловажной задачей является уничтожение мобильных групп ротации на пикапах и квадроциклах».

«Вклинение в глубину обороны противника идет полным ходом: постепенно расширяем контроль, уничтожая ВСУ в Воздвижевке и Верхней Терсе», — говорится в сообщении.

Также источники канала отметили, что проводится регулярная перепроверка балок и оврагов к северо-западу от Гуляйполя, полностью зачищены Егоровка, Вишневое, Вербовое, Степовое, Березовое и Калиновское.

Ранее стало известно, что под удар на запорожском направлении попали блокпост украинской нацгвардии и пункты временной дислокации Вооруженных сил Украины. Удар был нанесен по блокпосту на дороге между Запорожьем и Камышевахой. Для уничтожения объекта использовались барражирующие боеприпасы.